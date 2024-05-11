Fenerbahçe Bursaspor'u bitirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Bursaspor'u bitirdi
Fenerbahçe Beko, Bursaspor İnfo Yatırım'ı deplasmanda yendi, rakibinin play off oynama hayallerine son verdi.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım’a konuk oldu. Zorlu mücadele, normal süresi 96-96 sona eren ve iki uzatma periyodu sonucunda Fenerbahçe’nin 116-112 üstünlüğüyle tamamlandı. Bursa temsilcisi, bu sonuçla play-off oynama şansını kaybetti.

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Tofaş Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Fenerbahçe Beko hızlı bir başlangıç yaparak Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı’nın sayılarıyla ilk dakikalarda 8-2 öne geçti. Ancak Bursaspor, Zivko ve Brown’ın etkili oyunuyla 6. dakikada skoru 13-12 lehine döndürmeyi başardı. İlk çeyrek karşılıklı basketlerle 25-25 beraberlikle tamamlandı.

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İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, Madar’ın üst üste bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 6’ya çıkardı ve soyunma odasına 51-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Bursaspor, seyirci desteğiyle Vlademir ve Brown’un sayılarıyla etkili olup skoru 68-68’e getirdi.

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Son çeyrekte Bursaspor, Ömer Utku Al ve Michineau’nun sayılarıyla 72-70 öne geçse de, Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç ve Şehmus Hazer’ın etkili oyunuyla son dakikaya 92-89 önde girdi. Brown’ın son saniye üçlüğüyle Bursaspor skoru 92-92’ye taşıdı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda Fenerbahçe Beko’nun sürekli öne geçtiği, Bursaspor’un ise kovaladığı bir oyun sergilendi. İkinci uzatma sonunda Fenerbahçe Beko parkeden 116-112 galip ayrıldı.

Bursaspor İnfo Yatırım: 112 - Fenerbahçe Beko: 116
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 14, Neal 9, Michineau 14, Brown 32, Zivko 26, Ömer Utku Al 4, Davit Mutaf 13, Metin Türen
Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 10, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Noua 20, Montley 4, Metecan Birsen, Tarık Biberoviç 15, Pierre 11, Dorsey 6, Madar 20
1. Periyot: 25-25
Devre: 40-51
3. Periyot: 68-68
Normal süre: 96-96
5 faulle çıkan: 36.51 Neal (Bursaspor İnfo Yatırım)

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