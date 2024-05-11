Fenerbahçe Bursaspor'u bitirdi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. hafta erteleme maçında Bursaspor İnfo Yatırım’a konuk oldu. Zorlu mücadele, normal süresi 96-96 sona eren ve iki uzatma periyodu sonucunda Fenerbahçe’nin 116-112 üstünlüğüyle tamamlandı. Bursa temsilcisi, bu sonuçla play-off oynama şansını kaybetti.

Tofaş Salonu'nda gerçekleşen mücadelede, Fenerbahçe Beko hızlı bir başlangıç yaparak Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu ve Sertaç Şanlı’nın sayılarıyla ilk dakikalarda 8-2 öne geçti. Ancak Bursaspor, Zivko ve Brown’ın etkili oyunuyla 6. dakikada skoru 13-12 lehine döndürmeyi başardı. İlk çeyrek karşılıklı basketlerle 25-25 beraberlikle tamamlandı.

İkinci periyotta Fenerbahçe Beko, Madar’ın üst üste bulduğu sayılarla 14. dakikada farkı 6’ya çıkardı ve soyunma odasına 51-40 önde girdi. Üçüncü çeyrekte Bursaspor, seyirci desteğiyle Vlademir ve Brown’un sayılarıyla etkili olup skoru 68-68’e getirdi.

Son çeyrekte Bursaspor, Ömer Utku Al ve Michineau’nun sayılarıyla 72-70 öne geçse de, Fenerbahçe Beko, Tarık Biberoviç ve Şehmus Hazer’ın etkili oyunuyla son dakikaya 92-89 önde girdi. Brown’ın son saniye üçlüğüyle Bursaspor skoru 92-92’ye taşıdı ve maç uzatmaya gitti. Uzatmalarda Fenerbahçe Beko’nun sürekli öne geçtiği, Bursaspor’un ise kovaladığı bir oyun sergilendi. İkinci uzatma sonunda Fenerbahçe Beko parkeden 116-112 galip ayrıldı.

Bursaspor İnfo Yatırım: 112 - Fenerbahçe Beko: 116

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Musa Kazım Çetin, Yiğit Gönültaş

Bursaspor İnfo Yatırım: Young 14, Neal 9, Michineau 14, Brown 32, Zivko 26, Ömer Utku Al 4, Davit Mutaf 13, Metin Türen

Fenerbahçe Beko: Şehmus Hazer 17, Sertaç Şanlı 10, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu, Noua 20, Montley 4, Metecan Birsen, Tarık Biberoviç 15, Pierre 11, Dorsey 6, Madar 20

1. Periyot: 25-25

Devre: 40-51

3. Periyot: 68-68

Normal süre: 96-96

5 faulle çıkan: 36.51 Neal (Bursaspor İnfo Yatırım)