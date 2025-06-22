Fenerbahçe büyük oynuyor: 100 milyon euro'luk futbolcu için rakip Napoli

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Fenerbahçe büyük oynuyor: 100 milyon euro'luk futbolcu için rakip Napoli

Kanat transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun şartlarını sordu.

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de önümüzdeki sezona güçlü girmek için transfer çalışmaları sürüyor.

Sarı lacivertlilerin son olarak İngiliz yıldız Jadon Sancho'nun şartlarını sorduğu öğrenildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre İtalya Serie A şampiyonu Napoli de Jadon Sancho ile görüşüyor. Ancak oyuncunun talep ettiği maaşın İtalyan kulübüne fazla geldiği ve indirime gidilmezse transferden vazgeçeceği belirtildi.

2021 yılında Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 25 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçirmişti.

Chelsea'de 42 maçta forma giyen Sancho 5 gol, 10 asistle oynamıştı.

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