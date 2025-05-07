Fenerbahçe büyük oynuyor: 4 önemli transfer kesin yapacağız

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Fenerbahçe büyük oynuyor: 4 önemli transfer kesin yapacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TRT ekranlarında transfer konusunda açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TRT Spor canlı yayınında transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"4 ÜST SEVİYE OYUNCU ALACAĞIZ"

Koç "En kuvvetli takımı kurduk. Daha kuvvetlisini kuracağız. Hoca önümüzdeki sezon Skriniar seviyesi 4 üst seviye oyuncu almamız gerektiğini, takımı hızlandırmamız gerektiğini söyledi. Hocamız isim söylemez, profil tarif eder. Bu sayı 5 de olabilir 6 da olabilir çünkü bizim oyuncularımıza da gelen cazip teklifler var.

"DZEKO VE TADIC İLE UZATMAYACAĞIZ DEMİYORUM"

Dzeko ve Tadic'in sözleşmeleri bitiyor. Uzatmayacağız demiyorum. Bizim kulübe liderlik getirdiler. Balkan sporcular farklı oluyor. Liderlik yüklediler takıma, saha içi saha dışı. Yeri geldi onlar da yuhalandı" şeklinde konuştu.

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