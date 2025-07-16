Fenerbahçe çalışmalarını sürdürüyordu! Robert Lewandowski şehre davet edildi: Transferde mutlu son

İspanyol devi Barcelona'da büyük değişim kapıya dayandı. Kadro planlamasına vakit harcayan Katalan ekibinde Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti. Süper Lig devi Fenerbahçe dahil Avrupa'dan birçok talibi olan Robert Lewandowski, Suudi kervanına katılan oyunculardan olabilir.

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ROBERT LEWANDOWSKI AYRILIYOR

Barcelona, Robert Lewandowski ile yollarını ayırmaya yaklaşırken Katalan devi şimdiden yeni yıldızını buldu. Başkan Joan Laporta ve sportif direktör Deco, gözlerini Atletico Madrid'de adeta yeniden doğan Julian Alvarez'e dikti.

Bu nedenle LaLiga devi, Robert Lewandowski ile yol ayrımına gelirken, Polonyalı golcünün yeni durağı da netleşmeye başladı.

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SUUDİ ARABİSTAN'A DAVET EDİLDİ

Robert Lewandowski'nin 2026 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi devam etse de Polonyalı, yılın sürprizine hazırlanıyor. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Riyadh, Robert Lewandowski'yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Suudi temsilcisi, Robert Lewandowski transferiyle ses getirmek isterken görüşmelerde bulunmak üzere oyuncunun Riyad'a davet edildiği ileri sürüldü.

Bu kapsamda Polonyalı yıldızın, yeni sezonda kariyerine Suudi Arabistan'da devam edebileceği kaydedildi.

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