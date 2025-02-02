Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-2

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-2

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Burak Pakkan yönetiyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Maçın 7. dakikasında Ali Sowe ceza sahasının dışından şık bir vuruşla İrfan Can'ı mağlup ederek Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.

Maçın 9. dakikasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.

Maçın 13. dakikasında ceza sahasına indirilen topa vuran Ali Sowe maçın ve Rizespor'un ikinci golünü attı.

Maçın 20.dakikasında Ghezzal'ın vuruşunu kaleci İrfan Can köşeden çıkardı.

Maçın 38.dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca ısınmaya başladı.

Son Haberler
Fenerbahçe tribünleri: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
Fenerbahçe tribünleri: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
TBMM, yeni haftaya Aden Körfezi tezkeresi ile başlıyor
TBMM'de bu hafta gündem yoğun!
Deprem uzmanı asıl tehlikeye dikkat çekti: İstanbul'dan daha riskli diyerek o ili işaret etti
Deprem uzmanı asıl tehlikeye dikkat çekti: İstanbul'dan daha riskli diyerek o ili işaret etti
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-2
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-2
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-1
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-1