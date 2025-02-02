Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 0-2

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Burak Pakkan yönetiyor.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Maçın 7. dakikasında Ali Sowe ceza sahasının dışından şık bir vuruşla İrfan Can'ı mağlup ederek Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi.
Maçın 9. dakikasında Skriniar'ın kafa vuruşunda top auta çıktı.
Maçın 13. dakikasında ceza sahasına indirilen topa vuran Ali Sowe maçın ve Rizespor'un ikinci golünü attı.
Maçın 20.dakikasında Ghezzal'ın vuruşunu kaleci İrfan Can köşeden çıkardı.
Maçın 38.dakikasında Fenerbahçe'nin yeni transferi Talisca ısınmaya başladı.