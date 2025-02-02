Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 2-2

Sarı-lacivertliler Süper Lig'de 22. hafta maçında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan maçı Burak Pakkan yönetiyor.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
7. dakikada Akintola’nın sol taraftan pasında Ali Sowe’un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
13. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe’un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can’ın solundan ağlarla buluştu. 0-2
21. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan son anda çeldi.
42. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Skriniar’ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
45+5. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin’in ceza sahası içinde Skriniar’ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin’i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
45+8. dakikada penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-2
53.dakikada Dzeko'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.
55. dakikada Dzeko'nun ceza sahası dışında vurduğu top önce kaleci Tarık'ın ellerine sonra üst direkten oyuna geri döndü.
61. dakikada yeni transfer Talisca Levent'in yerine oyuna dahil oldu.
72. dakikada Talisca'nın şutu üstten dışarıya gitti.
75. dakikada Szymanski'nin ortasında El-Nesyri'nin kafasını Tarık çıkararak takımını bir golden kurtardı.
76.dakikada Dzeko'nun şutu yine direkten döndü.
77.dakikada Oğuz'un uzaktan çektiği şut üst direkten oyuna geri döndü.
78.dakikada Ghezzal oyundan çıkarken kırmızı kart gördü.
80.dakikada kaleci Tarık'tan seken topu Dzeko ağlara gönderdi 2-2