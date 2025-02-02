Fenerbahçe - Çaykur Rizespor 3-2

Fenerbahçe Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Rizespor, 7. ve 13. dakikalarda Ali Sowe'un golleriyle 2-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+8. dakikada Dzeko'nun penaltısıyla farkı 1'e indirdi. 80. dakikada bir kez daha Edin Dzeko sahneye çıktı ve skor 2-2'ye geldi.

89. dakikada ise Oğuz Aydın'ın ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak Fenerbahçe'yi 3-2 öne geçirdi. Rizespor'da 45+7. dakikada Olawoyin ve 78. dakikada Rachid Ghezzal, kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Karşılaşmada Fenerbahçe'nin dört topu direkten geri geldi.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

7. dakikada Akintola’nın sol taraftan pasında Ali Sowe’un ceza yayı içinden vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Ghezzal’ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içine koşu yapan Akintola topu geriye çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Ali Sowe’un ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda savunmaya da çarpan top, kaleci İrfan Can’ın solundan ağlarla buluştu. 0-2

21. dakikada Rachid Ghezzal’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuruşunda yerden sol köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci İrfan son anda çeldi.

42. dakikada Szymanski’nin sol taraftan kullandığı serbest vuruşta Skriniar’ın kale önünde kafa vuruşunda top filelerle buluştu. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+5. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası kenara gelen hakem Burak Pakkan, Olawoyin’in ceza sahası içinde Skriniar’ı düşürdüğü gerekçesiyle penaltı kararı verdi. İbrahim Olawoyin’i ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

45+8. dakikada penaltı vuruşunda Dzeko, meşin yuvarlağı kaleci Tarık’ın sol tarafından ağlara gönderdi. 1-2

56. dakikada Dzeko’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

75. dakikada Szymanski’nin sol taraftan ceza sahası içine ortasında En-Nesyri’nin altı pas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Tarık topu kornere çeldi.

76. dakikada Dzeko’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

77. dakikada Oğuz Aydın’ın ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanında kaldı.

78. dakikada oyun çıkmak için kenara hareketlenen Rachid Ghezzal, üst üste gördüğü sarı kartlarla kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.

79. dakikada Szymasnki’nin sol taraftan ortasında ceza sahası içinde En-Nesyri’nin kafayla indirdiği topta Talisca gelişine vurdu. Kaleci Tarık’tan seken topu Dzeko tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

85. dakikada Talisca’nın uzak mesafeden vuruşunda top üst direğe çarparak dışarı gitti.

89. dakikada Tadic’in sol taraftan ortasında En-Nesyri, arka direkte kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+8. dakikada Tadic’in pasında topu alan Dzeko’nun ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Burak Pakkan, VAR’dan gelen uyarı sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.