Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıkladı

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i açıkladı

Süper Lig devi Fenerbahçe, Fred transferinden sonra Cengiz Ünder'i de kadrosuna kattı.

Sarı Lacivertliler, milli oyuncuyu KAP'a bildirdi.

Cengiz Ünder bu gece İstanbul'a gelecek.

Sarı lacivertlilerin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." ifadeleri yer aldı.

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