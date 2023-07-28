Fenerbahçe Cengiz Ünder'i bitirdi. Milli yıldız İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferi için oyuncu ve kulübü Marsilya ile her konuda anlaştı. Milli oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Cengiz Ünder'i bitirdi. Milli yıldız İstanbul'a geliyor

Yeni sezon kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, milli oyuncu Cengiz Ünder'i bitirmeye çok yakın.

TRT Spor'da geçen habere göre Fenerbahçe, bir süredir temasta olduğu Cengiz Ünder ve Marsilya ile her konuda anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR
Cengiz Ünder'in kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği ve sağlık kontrolünden geçeceği belirtilirken, daha sonrasında Fenerbahçe'ye imza atacağı ifade edildi.

Geçen sezon Marsilya forması ile 46 maça çıkan 26 yaşındaki yıldız, 5 gol atarken 6 asist kaydetti.

Marsilya, 2022-2023 sezonu başı Cengiz Ünder için Roma'ya 8.4 milyon euro ödeyerek bonservisini almıştı.

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