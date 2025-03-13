Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkacak: İşte turu geçme ihtimalleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak.



Ibrox Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Eskas'ın yardımcılıklarını vatandaşları Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Rohit Saggi olacak.



Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Mücadele, TRT 1 ve Tabii'den naklen yayınlanacak.



Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de mağlup olduğu rakibini deplasmanda devirerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.



Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.



Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

2 EKSİKLE İSKOÇYA’YA GİTTİLER

Fenerbahçe, İskoçya deplasmanına iki eksikle gidecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve Jose Mourinho taraftarından kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, zorlu Rangers müsabakasında forma giyemeyecek.

Maçta sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Pröpper, Rıdvan, Barron, Raskin, Jefte, Cerny, Diomande, Dessers



Fenerbahçe: Livakovic, Djiku, Skriniar, Yusuf, Osayi, Fred, Szymanski, Kostic, Talisca, En-Nesyri, Dzeko