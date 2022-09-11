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Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmalarının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar - 09:02
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"Fenerbahçe ceza almalı" diyen Dinamo Kiev Başkanı'na Fenerbahçe taraftarları tepkili

Dinamo Kiev yenilgiyi hazmedemedi. Bu kez kulüp başkanından skandal açıklama
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Fenerbahçe'nin ceza alması gerektiğini söyleyen Surkis, "UEFA'nın, Fenerbahçe taraftarının yaptıklarından dolayı tepki göstereceğine ve Fenerbahçe'nin büyük bir para cezası alacağına eminim. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında da bize çok sert davrandılar. Taraftarın eylemlerini yetkililer değerlendirecektir. Bugünün futbolunda böyle davranışlara yer yok." ifadelerini kullandı.

Dinamo Kiev maçının ardından teknik direktör Mircea Lucescu'nun yaptığı açıklamalara katıldığını söyleyen Surkis, "Mircea Lucescu ile aynı fikirdeyim. Hakem bu maçın üstesinden gelemedi. Shaparenko'nun bacağı kopuyordu, VAR hiçbir şey yapmadı." diyerek sözlerini noktaladı.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i Gustavo Henrique ve Michy Batshuayi'nin golleri ile 2-1 mağlup etmişti.

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Nuri
11.09.2022 09:38
Çirkef Fenerbahçe.  
 
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