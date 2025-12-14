Fenerbahçe, Kadın Futbol Süper Ligi 12. hafta maçında Ankara B.B. Fomget Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaştı. Osmanlı Stadyumu’nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Sarı lacivertliler, 57'de Marta Cox'un golüyle 1-0 öne geçti. Ankara takımı 90'da penaltı kazandı. Topun başına geçen Milica Mijatovic, maçın skorunu 1-1 olarak ilan etti. Bu sonucun ardından lider Fenerbahçe 12. haftada ilk kez puan kaybetti. Puanını 34 yapan Kanarya'nın liderliği sürüyor. Puanını 27'ye yükselten Fomget ise 4. sırada.

Galatasaray hata yapmadı

Lider Fenerbahçe'nin en yakın takipçisi Galatasaray, kendi evinde Hakkarigücü Spor ekibini konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan karşılaşmada ilk yarı sarı kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda iki takı arasında gol düellosu yaşandı. Sahadan 4-2 galip ayrılan Galatasaray puanını 33 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki garkı bire düşürdü.

Beşiktaş, Yüksekova'dan boynu bükük ayrıldı

Yüksekova Şehir Stadı'nın tadilatta olması nedeniyle Şemdinli İlçe Stadyumu'nda oynanan ve sporseverlerin ilgi gösterdiği Yüksekovaspor- Beşiktaş maçı büyük çekişmeye sahne oldu. İlk yarısı 0-0 mücadelede eşitliği ev sahibi takımdan Mariem Houij 86'da bozdu. Yüksekovaspor, Beşiktaş'ı 1-0 yenerek puanını 24 yaptı ve 6. sırada yer alıyor. 17 puanda kalan Beşiktaş ise 7. durumda.