Fenerbahçe defteri kapattı! Yıldız oyuncu ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin bir süredir Osayi Samuel'le sözleşme görüşmelerinde bulunduğu ancak bir orta yol bulunamadığı gündemde bulunuyordu. Nijeryalı futbolcu için karar verildi.

FENERBAHÇE BRIGHT OSAYI-SAMUEL'E VEDA ETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler Nijeryalı oyuncuya bir kez daha sözleşme önermeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Yıldız sağ bekin ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile de anılıyordu. Osayi'nin yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği Beşiktaş yönetiminin ise yıldız futbolcuyu 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euroya ikna etmeye çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti.