Fenerbahçe defteri kapattı! Yıldız oyuncu ayrılıyor

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Fenerbahçe defteri kapattı! Yıldız oyuncu ayrılıyor

Yeni sezon yapılanmasına devam eden Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, Bright Osayi-Samuel'e veda etme kararı aldı.

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları başlarken sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in takımdaki geleceği merak ediliyordu. Fenerbahçe'nin bir süredir Osayi Samuel'le sözleşme görüşmelerinde bulunduğu ancak bir orta yol bulunamadığı gündemde bulunuyordu. Nijeryalı futbolcu için karar verildi.

FENERBAHÇE BRIGHT OSAYI-SAMUEL'E VEDA ETTİ

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel ile yollar ayrılacak. Sarı-lacivertliler Nijeryalı oyuncuya bir kez daha sözleşme önermeyecek.

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BEŞİKTAŞ İLE ANILMIŞTI

Yıldız sağ bekin ismi Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Beşiktaş ile de anılıyordu. Osayi'nin yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği Beşiktaş yönetiminin ise yıldız futbolcuyu 3 yıllık sözleşme ve 2 milyon euroya ikna etmeye çalıştığı iddiaları gündeme gelmişti.

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