Fenerbahçe değerine değer kattı

Futbol istatistik sitesi Transfermarkt, transfer döneminin bitmesinin ardından verilerini güncelledi.

Almanya merkezli sitenin verilerine göre, yaz transfer sezonunda Süper Lig takımları arasında değerini en çok artıran kulüp Fenerbahçe oldu.

Sarı lacivertli kulüp Haziran ayına göre kadro değerini 62.8 milyon Euro artırdı. Fenerbahçe'yi 60.4 milyon Euro yükselişle Beşiktaş, 30.4 milyon Euro artışla Galatasaray izledi.

Galatasaray zararda dünyada ilk 10'a girdi

Gençlerbirliği'nin kadro değeri 21.2 milyon Euro, Başakşehir Futbol Kulübü'nün değeri 20.7 milyon Euro, Kocaelispor'un değeri 19.9 milyon Euro yükseldi.

Listede Samsunspor 18.6 milyon Euro ile yedinci, Çaykur Rizespor 11.3 milyon Euro ile sekizinci, Fatih Karagümrük 9.5 milyon Euro dokuzuncu ve Gaziantep FK 9 milyon Euro ile onuncu sırada yer aldı.