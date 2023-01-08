Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu

Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i;
Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Dubois, Oliviera, Berkan, Mertens, Rashica, Kerem, Barış
Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i;
Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Dubois, Oliviera, Berkan, Mertens, Rashica, Kerem, Barış
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