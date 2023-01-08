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Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 18.haftasında derbi heyecanı yaşanıyor.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 17:56
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Fenerbahçe deplasmanına çıkan Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Galatasaray'ın derbi 11'i belli oldu
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Süper Lig'in 18.haftasında Galatasaray, Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i belli oldu.
İşte Galatasaray'ın ilk 11'i;

Muslera, Nelsson, Abdülkerim, Boey, Dubois, Oliviera, Berkan, Mertens, Rashica, Kerem, Barış 

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8.01.2023 19:07
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