Fenerbahçe derbi formasını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe derbi formasını açıkladı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde giyeceği formayı açıkladı.

Trendyol Süper Lig'inde Galatasaray, Rams Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Ligin zirvesini doğrudan ilgilendiren mücadele, birçok kişi için ligin erken finali olarak görülüyor.

Galatasaray, namağlup ligde yoluna devam ederken, Fenerbahçe, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Galatasaray'da hedef, bu maçı kazanıp puan farkını açmakken, Fenerbahçe'de ise hedef, puan farkını 3'e düşürebilmek.

SARI KANARYA ÇUBUKLU FORMAYLA SAHADA OLACAK

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Bu akşam Çubuklu forma, lacivert şort ve konç ile sahadayız." ifadelerine yer verildi.

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