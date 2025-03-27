Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı devirdi

Beşiktaş United Payment kendi sahasında Fenerbahçe Petrol Ofisi'ne 2-0 kaybetti. Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 41. dakikasında Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

İLK YARI TEK GOL

Orta yuvarlağın kendi yarı alanındaki diliminden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Busem Şeker'in doğrudan kaleye gönderdiği uzun topu Beşiktaş United Payment kalecisi Ezgi Çağlar tutmak isterken ellerinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golle birlikte Fenerbahçe Petrol Ofisi soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARI FARK İKİYE ÇIKTI

İkinci yarı başladığı gibi Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Cox, sağ çaprazdan topu uzak direğin yanından ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi 2-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip derbiden 2-0 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Petrol Ofisi puanını 58'e yükselterek ilk sıradaki yerini korudu. Haftaya 4. sırada başlayan Beşiktaş United Payment ise 43 puanda kaldı.