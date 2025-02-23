Fenerbahçe, derbide yarın Galatasaray'a misafir olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren derbide yarın Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

RAMS Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakayı kaybetmeyen ve 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-lacivertliler, zirve yarışında 6 puan önünde bulunan rakibini mağlup ederek seriyi sürdürmek istiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, haftaya 57 puanla 2. sırada giriyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu Galatasaray deplasmanında 2 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren İsmail Yüksek ile Diego Carlos, müsabakada forma giyemeyecek.

ÇAĞLAR VE DJİKU TEKNİK HEYETE BAĞLI

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ile Alexander Djiku'nun durumuna teknik heyet karar verecek.

Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan iki savunmacı da takımla çalışmalara başladı.

Oyuncuların son durumu ise maç saatinde belli olacak.

KALEDE TERCİH MERAK KONUSU

Fenerbahçe'de, Livakovic'in sakatlığını atlatmasıyla derbi öncesinde kaledeki tercih merak konusu oldu.

Savunmada Çağlar ve Djiku'nun dönüşüyle eli güçlenen teknik direktör Mourinho'nun, derbi öncesinde kalede de karar vermesi gerekecek.

Sarı-lacivertlilerde sezon boyunca sağlıklı durumdayken Dominik Livakovic kaleyi korurken, Hırvat kalecinin yokluğunda İrfan Can Eğribayat görev almıştı.

MOURİNHO 3'LÜYÜ BOZMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 3'lü savunma formasyonunu derbide de bozmayacak.

Sistem değişikliğinin ardından takımın performansından memnun olan Portekizli çalıştırıcı, kazanan taktik dizilişi Galatasaray deplasmanında da sürdürecek.

RAMS PARK'TA SON DERBİ FENERBAHÇE'NİN

Fenerbahçe, RAMS Park'taki son müsabakada rakibini mağlup etmişti.

Geçen sezonun son bölümünde oynanan karşılaşmada, sarı-lacivertli ekip 10 kişi kalmasına karşın rakibini deplasmanda 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İki takım arasında bu sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ise Galatasaray, rakibine 3-1 üstünlük kurmuştu.