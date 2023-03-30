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Tayyip'in son durumu belli oldu

Fenerbahçe derbisi öncesinde Beşiktaş'ta Tayyip'ten iyi haber geldi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 23:05
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Fenerbahçe derbisi öncesi Tayyip sevindirdi

Tayyip'in son durumu belli oldu
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Sakatlığını atlatan Tayyip Talha Sanuç, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Romain Saiss salonda çalışırken, milli takımlardan dönüş yolunda olan Arthur Masuaku ve Jackson Muleka antrenmanda yer almadı.
Futbolcuların 5'e 2 ile sürdürdükleri idmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışma yapıldığı öğrenildi.

Beşiktaş, cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Deneyimli teknik adam, şunları aktardı:
"Şu anda milli takımdan daha tam gelemeyen oyuncularımız var. Masuaku ve Muleka şu anda yolda. Saiss geldi ama sıkıntısı var, bakıyoruz ona. Omar Colley gibi yorgun gelenler var. Tayyip bugün antrenmana katılacak onun durumuna bakacağız, değerlendireceğiz. Saiss'in ciddi olup olmadığına yarın bakacağız. Bugün geldi yorgun ve ağrıları var." (AA)

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