Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Uzun bir aradan sonra gelen 2-0'lık Ankaragücü galibiyeti, Trabzonspor'da keyifleri yerine getirdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da yüzler gülüyor

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle son maçta forma giyemeyen Siopis, Trezeguet ve Denswil'in takıma katılması bekleniyor. Fanatik'in haberine göre sakatlıktan yeni kurtulan ve Ankaragücü mücadelesinde ilerleyen dakikalarda oyuna alınan Visca, Abdülkadir Ömür, Markovic gibi yıldızlar da derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek.
Bordo-Mavili takımın sezon başından beri fiziksel olarak kötü görüntüsü dikkat çekerken, Nenad Bjelica da Ankaragücü maçının ardından bu duruma dikkat çekti. Hırvat hoca, "Kimseye eleştiri amacım yok ancak 60. dakikadan sonra yorulan bir takım gördük. Dolayısıyla maçlara hazırlanırken seviyeyi yükseltmeye çalışıyoruz" dedi. Kaptan Uğurcan Çakır da "Hocamız çok disiplinli. Sıkı çalışıyoruz. İnşallah sonuçlarını sahada daha fazla görürüz" sözleriyle değişime vurgu yaptı.
Bu sezon büyük beklentilerle takıma katılan fakat beklentileri karşılayamayan Umut Bozok, son Ankaragücü karşılaşmasında galibiyeti getiren iki golü de atmayı başardı. Hocası Nenad Bjelica'nın kendisine güvendiği için bir hayli mutlu olduğunu belirten gurbetçi yıldız, "Bu yıl fazla gol atamıyordum. Biraz zor bir sene geçiriyorum. Yeni hoca geldi. Kendimi idmanda, maçta fazla göstermem gerekiyor. Elimden geleni yapmaya çalıştım, iki gol attım" dedi.

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