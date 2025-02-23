Fenerbahçe, derbiyi kazanarak puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olacağı maçı kazanarak puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe, derbi maçta Galatasaray'a konuk olacak. Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçta dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. 57 puanı bulunan Fenerbahçe, 63 puanı bulunan rakibini mağlup ederek puan farkını 3'e indirmek istiyor.

FENERBAHÇE DEPLASMANDAKİ SON 9 GALATASARAY MAÇINDA SADECE 1 KEZ MAĞLUP OLDU

Fenerbahçe, Galatasaray'a konuk olduğu son 9 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 5 maçta ise 1 puanı hanesine yazdırdı.

FENERBAHÇE'DE SAKATLIĞI BULUNAN OYUNCULARDAN SEVİNDİRİCİ HABER

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de derbi karşılaşması öncesi sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku son antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Kaleci Dominik Livakovic ise antrenmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Bu isimler derbi maçta kadroda bulunacak. Uzun süreli sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Diego Carlos, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde derbinin maç kadrosunda olmayacak.

MOURINHO SİSTEMİ BOZMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, son dönemdeki ideal ilk 11'inden vazgeçmeyecek. Sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Dominik Livakovic'in ise yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Portekizli teknik adamın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 şu şekilde:

'İrfan Can Eğribayat, Skriniar, Amrabat, Yusuf Akçiçek, Oğuz Aydın, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri'

8 İSİM İLK KEZ GALATASARAY'A KARŞI FORMA GİYEBİLİR

Fenerbahçe'de 8 futbolcu şans bulması halinde Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyecek.

Filip Kostic, Oğuz Aydın, Levent Mercan, Yusuf Akçiçek, Cenk Tosun, Ertuğrul Çetin, Anderson Talisca ve Milan Skriniar şans bulmaları halinde Fenerbahçe formasıyla ilk Galatasaray derbisine çıkacaklar.

EN NESYRI FORMDA GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En Nesyri formda bir dönem geçiriyor. 2025 yılında 15 gol atmayı başardı. 27 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 1 tane de asist yaptı. Öte yandan Youssef En Nesyri, forma giydiği son 8 maçta 12 gol atarak dikkat çekti.

DERBİDE 55 YIL SONRA YABANCI HAKEM OLACAK

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 1959'dan itibaren oynanan derbilerde 18'inci kez yabancı hakem görev yapacak. Derbiyi son olarak 1970 yılında Avusturyalı hakem Alois Kessler yönetmişti. Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçta ise Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak.

Öte yandan yabancı hakemlerin düdük çaldığı 17 maçta iki takım da 5'er galibiyet alırken, 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe rakip ağlara 18 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü.