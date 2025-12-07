Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi 9. hafta maçında İlbank'a konuk oldu. Baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 19-25, 16-25, 18-25’lik setlerle 3-0 kazanan Sarı Melekler, ligde 9'da 9 yaptı.

Arina Fedorovtseva 20 sayıyla maçın en skoreri olurken; Hande Baladın 13, Yaasmen Bedart Ghani de 11 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi. Fenerbahçe, ligin 10. hafta maçında bütün maçlarını kazanan ve puan kaybetmeyen lider VakıfBank’ı ağırlayacak. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ı 3-2 yenerken verdiği puan nedeniyle Vakıfbank'ın gerisinde bulunuyor.