Fenerbahçe devreye girmişti! Juventus'tan Douglas Luiz açıklaması

Juventus Sportif Direktörü Damien Comolli, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Comolli, Fenerbahçe'nin de transfer hedeflerinden biri olan Brezilyalı oyuncu için ayrılık iddialarını güçlendirecek sözler sarf etti.



Comolli, "Douglas Luiz, takım arkadaşlarına ve tüm gruba saygısızlık etti. Hemen ardından özür diledi." ifadelerini kullandı.

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Fabrizio Romano'nun haberine göre; Juventus, Douglas Luiz ile yollarını ayırma kararı aldı. 26 yaşındaki yıldız ismin yeni sezonda takımda yer almayacağı belirtildi.

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