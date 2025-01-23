Fenerbahçe, Diego Carlos’u resmen duyurdu

Fenerbahçe, ara transferdeki ilk imzayı Diego Carlos’a attırdı. Sarı lacivertliler, Brezilyalı stoper ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diego Carlos transferini şöyle duyurdu:

“Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Diego Carlos’a ‘ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.”

Ailemize hoş geldin Diego Carlos ????????



Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.



Brezilyalı stoper Diego Carlos, kendisini 3.5 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Diego Carlos’a ‘ailemize hoş… pic.twitter.com/6yemANIyyr — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 23, 2025

İmzanın ardından konuşan Diego Carlos, "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.