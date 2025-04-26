Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı’ndan flaş itiraf: Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı

Fenerbahçe’de merakla beklenen Divan Kurulu toplantısı başladı. Kritik toplantıda Başkan Ali Koç’un lig yarışı ve önümüzdeki sezon için yapılacak planlama ile ilgili açıklamaları merakla beklenirken, olası bir seçim için Hakan Bilal Kutlualp’in adaylığını resmen açıklaması bekleniyor.

Toplantının başında konuşan Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu’ndan flaş açıklamalar geldi. Mosturoğlu şampiyonluk şanslarının mucizelere kaldığını söyledi.

Şekip Mosturoğlu şunları söyledi:

"Futbol takımımız bizi hayal kırıklığına uğrattı. Şampiyonluk şansımız mucizelere kaldı. Futbolda hayal kırıklığı yaşattığımız taraftarlarımız için daha sorumlu açıklamalar yapmalıyız. Fenerbahçe direniştir, isyandır. Fenerbahçeliler kaybetmeyi asla kabullenmez.



Bugün yapılan toplantı tarihi önem taşımaktadır. Tarih, bugün burada konuşulanları yazacaktır. Bugün ortaya koyacağımız güçlü irade, Fenerbahçe'yi futbolda hak ettiği eski parlak günlerine kavuşturacaktır."