Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu'na 7-0'lık Galatasaray maçı sorgusu

Editör: Barış Atakan

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısı dün gerçekleşti.

Kongre üyeleri, birer birer kürsüye çıkıp demeçler verdi. Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Burhan Özbilgin ise Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu ve şu anda da Başakşehir'in teknik direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu'na sitem etti.

Özbilgin "Buradan Emre Belözoğlu'na sitemde bulunuyorum. Sen 7-0'lık maçı Fenerbahçe taraftarına anlatamazsın. Sayın Emre Belözoğlu, Okan abini ne yaptın öptün mü ya da dostluk mu yaptın bilmiyorum" ifadelerine yer verdi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.