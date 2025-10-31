Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda 2 Kasım Pazar günü oynanacak derbi maç, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah beyazlı takım, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Sarı lacivertli ekip ise Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman; salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 10 MAÇ

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki son 10 karşılaşma Süper Lig'de oynandı.

Bu mücadelelerde sarı lacivertliler 2 kez sahadan galip ayrılırken, 4 maçı Kara Kartallar kazandı. 4 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

Son iki derbi Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken, Fenerbahçe son galibiyetini Nisan 2023'te yaşadı.

Dolmabahçe'de oynanan son 10 mücadele ise Fenerbahçe 1 kez kazanabildi. 3 maçı Beşiktaş kazanırken, 6 derbi de eşitlik bozulmadı. Sarı lacivertliler bu süredeki tek galibiyetini 9 Aralık 2023'teki karşılaşmada, 3-1'lik skorla aldı.

İki takım arasında oynanan son maçı şöyle: