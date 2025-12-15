Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe Konyaspor’u ağırladı.
İlk yarıda 10 dakika içerisinde attığı gollerle sonuca giden Fenerbahçe, 28 ve 37’de Talisca, 30’uncu dakikada ise Mert Müldür’ün golleriyle devreye 3-0 önde girdi.
İkinci yarıda oyunun temposu düşerken Konyaspor karşısında son sözü 87. dakikada Marco Asensio söyledi ve Fenerbahçe sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.
Ligde üst üste yaşadığı puan kayıplarını telafi eden Sarı Lacivertliler bu sonuçla 36 puana ulaşarak yeniden ikinci sıraya yükseldi.
FENERBAHÇE-KONYASPOR İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, Alvarez, Asensio, Talisca, Kerem, Duran
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Calusic, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bjorlo, Melih, Bardhi, Muleka, Umut
FENERBAHÇE 4-0 KONYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)
1' Kadıköy'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı.
FENERBAHÇE GOL FIRSATINI TEPTİ
6' Fenerbahçe net gol fırsatından yararlanamadı. Konyaspor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca Bahadır'ı geçemedi.
ASENSIO'NUN ŞUTUNDA BAHADIR GOLE İZİN VERMEDİ
10' Ceza sahası içerisinde topla buluşan Asensio'nun şutunda Bahadır köşeden topu çeldi.
MULEKA UZAKLARDAN KALEYİ YOKLADI
14' Muleka'nın uzaktan şutunda Ederson gole izin vermedi.
FENERBAHÇE TALISCA'NIN PENALTI GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ
28' Duran’ın ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Ozan Ergün VAR’dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Talisca kalecityle topu ters köşelere yolladı.
MERT MÜLDÜR FARKI 2'YE ÇIKARDI
30' Mert Müldür'ün şutunda savunmadan seken top kaleci Bahadır'ın üzerinden ağlarla buluştu.
TALISCA KENDİSİNİN 2. TAKIMININ 3. GOLÜNÜ ATTI
36' Sağ çaprazdan ceza sahası dışında topla buluşan Talisca uzak köşeye doğru yaptığı plase vuruşla ağları havalandırdı.
BAHADIR'DAN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR
44' Konyaspor kalecisi Bahadır, ceza sahası içerisinde önce Asensio'ya ardından Fred'e gol izni tanımadı.
UĞURCAN SON ANDA GOLÜ ÖNLEDİ
45' Kerem Aktürkoğlu'nun kaleciyi geçerek çektiği şutta Uğurcan topu kornere uzaklaştırarak golü önledi.
DİREKTEN DÖNDÜ
45+3' Asensio'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye yönelen top arka direkten geri geldi.
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE 3-0 KONYASPOR
ARCHIE BROWN SAKATLANDI
55' Fenerbahçe'de Archie Brown yaşadığı sakatlık sebebiyle yerini Levent Mercan'a bıraktı.
EDERSON DİREK DİBİNDEN ÇIKARDI
58' Enis Bardhi'nin serbest vuruştan şutunda Ederson topu direk dibinde çıkardı.
İKİ DEĞİŞİKLİK BİRDEN: DURAN SAKATLIK YAŞADI
67' Sakatlık yaşayan Duran'ın yanı sıra Fred'i oyundan çıkarken İsmail Yüksek ile Szymanski oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARIDA SESSİZLİĞİ ASENSIO BOZDU
87' İkinci yarıda tempoyu düşüren Fenerbahçe'de sahneye çıkan Marco Asensio skoru 4-0'a getirdi.