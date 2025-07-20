Fenerbahçe dünya yıldızı için yine devrede! Alo ben Mourinho

Gelecek sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe Portekiz'de hazırlıklarına devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesi öncesinde transferde gaza basan sarı lacivertliler, PSG ile Milan Skriniar ve Marco Asensio için anlaşma sağladı. İki oyuncunun da hafta içinde takıma katılması beklenirken Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla da görüşmeler hızlandı.

Al Nassr'dan Jhon Duran'ı kiralayan sarı lacivertlilerin hücum hattına bir takviyede daha bulunmak istediği iddia edildi.

MOURİNHO İLE TELEFONDA KONUŞTU

Tuttosport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, uzun süredir transfer listesinde bulundurduğu Dusan Vlahovic için harekete geçti.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun Dusan Vlahovic ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve yıldız futbolcuya kendisini takımda görmek istediğini belirttiği öğrenildi.

Dusan Vlahovic'in ise Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı bildirildi.

Görüşmenin ardından Fenerbahçe'nin Juventus'a resmi transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı kaydedildi.