Süper Lig'de Eyüpspor'u 3 golle geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Fenerbahçe gözünü kupada Beşiktaş ile oynayacağı derbiye dikti.

Beşiktaş maçı öncesi iki yıldız oyuncuya özel izin verildiğini açıklayan sarı lacivertli kulüp toplamda 6 ismin derbide forma giyemeyeceğini duyurdu.

Ederson ile Jhon Duran'a Noel izni verildiğini açıklayan Fenerbahçe Fred'in cezası, Edson Alvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo'nun ise sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçında olmayacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında 23 Aralık tarihinde Beşiktaş ile oynayacağı müsabakaya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Takımımızda yer alan futbolcularımızdan Ederson ve Jhon Duran, 24 Aralık tarihinin Noel Bayramı arifesi olması nedeniyle, yoğun maç takvimi içerisinde önceden kulübümüze ilettikleri kişisel ve ailevi talepler doğrultusunda bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer alamayacaklardır. Söz konusu durum, sezon başından bu yana devam eden yoğun müsabaka programı kapsamında sporcularımızın insani hassasiyetlerine saygı gösterilmesi anlayışıyla değerlendirilmiştir.

Diğer futbolcularımızdan Fred cezası nedeniyle; Edson Álvarez, Archie Brown ve Nelson Semedo ise sakatlıkları sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecektir. Kulübümüz; sportif yükümlülükler, yoğun maç takvimi ve zorunlu müsabaka dışı durumları bir bütün olarak ele almakta, sporcularının profesyonel sorumlulukları ile sağlık ve bireysel ihtiyaçları arasında dengeli bir yaklaşım benimsemektedir.

Futbol A Takımımız, sahaya çıkacak kadrosuyla birlikte Ziraat Türkiye Kupası’ndaki hedefleri doğrultusunda kararlılıkla mücadelesini sürdürecektir."