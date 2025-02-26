Fenerbahçe Dzeko için harekete geçiyor: Haftaya görüşecekler

Derbide Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe gözünü iç transfere çevirdi. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin sözleşme yenilemek istediği isimlerden biri de Edin Dzeko.

2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan Edin Dzeko'nun sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Sarı-lacivertliler 38 yaşındaki forvetle yeni kontrat yapmayı planlıyor.

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifini sundu.

Haberde Fenerbahçe'nin, Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci ile önümüzdeki haftalarda bir araya geleceği ve deneyimli forvetin akıbeti hakkında toplantı yapacağı vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkıp 2432 dakika süre alan Edin Dzeko 19 gol, 7 asistlik istatistik yakaladı.