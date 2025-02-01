Fenerbahçe Dzeko ile yollarını ayıracak mı? Yönetim son kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Dzeko ile yollarını ayıracak mı? Yönetim son kararını verdi

Fenerbahçe’nin 39 yaşındaki golcüsü Dzeko ile yolların ayrılacağı yönündeki iddialar dikkat çekti. Sarı lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncu için son kararını verdi.

Fenerbahçe’nin golcü oyuncularından Edin Dzeko ilerleyen yaşına rağmen sarı lacivertlilerde hücuma en çok katkı veren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. 39 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 32 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sarı lacivertlilerin golcüsü oynadığı futbolla büyük takdir toplarken son dönemde hakkında çıkan ayrılık iddiaları dikkat çekiyor. Gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetimi Dzeko için kararını verdi. Sarı lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncu ile 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.

Dzeko’nun lider karakterinin takıma verdiği büyük katkının önemine vurgu yapan yönetim ve teknik heyet tecrübeli oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.

Son Haberler
Büyük yangında tüm mal varlığını kaybetmişti! Survivor Turabi’den beklenmedik hamle
Büyük yangında tüm mal varlığını kaybetmişti! Survivor Turabi’den beklenmedik hamle
Ağrı'da ilginç görüntüler
Ağrı'da ilginç görüntüler
Sindirim sağlığınızı iyileştiren ot! Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Sindirim sağlığınızı iyileştiren ot! Bağırsakları motor gibi çalıştırıyor
Fenerbahçe’ye konuk olacak Çaykur Rizespor’da 2 eksik var
Fenerbahçe’ye konuk olacak Çaykur Rizespor’da 2 eksik var
Alanyaspor yeni transferini açıkladı
Alanyaspor yeni transferini açıkladı