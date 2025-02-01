Fenerbahçe Dzeko ile yollarını ayıracak mı? Yönetim son kararını verdi

Fenerbahçe’nin golcü oyuncularından Edin Dzeko ilerleyen yaşına rağmen sarı lacivertlilerde hücuma en çok katkı veren isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. 39 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 32 maçta 16 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sarı lacivertlilerin golcüsü oynadığı futbolla büyük takdir toplarken son dönemde hakkında çıkan ayrılık iddiaları dikkat çekiyor. Gelen haberlere göre Fenerbahçe yönetimi Dzeko için kararını verdi. Sarı lacivertli yönetim, tecrübeli oyuncu ile 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.

Dzeko’nun lider karakterinin takıma verdiği büyük katkının önemine vurgu yapan yönetim ve teknik heyet tecrübeli oyuncu ile yola devam etme kararı aldı.