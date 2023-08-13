Fenerbahçe Dzeko'nun golleriyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Gaziantep FK'yı ağırladı.

Fenerbahçe Dzeko'nun golleriyle kazandı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında evinde lige geri dönen Gaziantep FK'yı konuk etti.

Mücadeleyi 2-1 kazanan Kanarya, Süper Lig'e 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'nin gollerini 3. ve 18. dakikalarda Edin Dzeko kaydetti.

Gaziantep FK'nın tek golü 45+5'te Arda Kızıldağ'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR;
3. dakikada Fenerbahçe, 1-0 öne geçti. Dzeko, orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına hareketlenerek pasını sol taraftan içeri giren Tadic'e verdi. Tadic'in pasıyla ceza yayı önünde buluşan Dzeko'nun bekletmeden vuruşunda, top ağlara gitti.

18. dakikada sarı-lacivertli ekibin ikinci golü geldi. Szymanski'nin savunmanın arasına attığı topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

45. dakikada Tadic'in şık topuk pasıyla sağdan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çevirdiği topa Djilobodji'nin elle temas ettiğini belirleyen maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen Bitigen, penaltıyı iptal etti.

45+5. dakikada Gaziantep FK'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta arka direğe giden topu Arda Kızıldağ kafayla ağlara yolladı: 2-1.

45+7. dakikada Oosterwolde'nin soldan çizgiye inerek içeri çevirdiği topu önünde bulan Tadic'in şutunda, Gradel çizgi üzerinde müdahale ederek meşin yuvarlağın filelere gitmesini engelledi.

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