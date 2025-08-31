Fenerbahçe Ederson teklifini revize etti!

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Ederson teklifini revize etti!

Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Manchester City'de forma giyen Ederson Moraes için Ada devine teklifini yapmış ancak ret cevabı almıştı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı eldiveni kadrosuna katabilmek için bir teklif daha yaptığı kaydedildi.

Transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kaleci transferi için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündeminde ise Manchester City'nin Brezilyalı eldiveni yer alıyor.

FENERBAHÇE'NİN EDERSON İÇİN İLK TEKLİFİ REDDEDİLMİŞTİ

Fenerbahçe, İngiliz ekibinde forma giyen Ederson için 12 milyon euroluk teklif yapmıştı. Manchester City ise 32 yaşındaki için 15 milyon euro ücret talep etti.

b7788edf-3a2d-4a63-b16c-38d945ffdfea.jpeg

YENİ TEKLİF

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, 12 milyon euroluk ilk teklifine, ek bonus maddeleri ekledi ve yeni bir resmi teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

