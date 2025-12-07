Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oldu. Sarı-lacivertliler, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve haftanın sonunda Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e yükseldi.

Maçın ardından Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında 90 dakikayı değerlendirdi. Dilmen, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco için eleştirilerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in o açıklamaları:

'OYUN EZBERİN YOK'

"Galatasaray maçınını bitirirken bugünkü 11'le bitirdi. Levent, Oğuz, Duran, Talisca ve Fred girdi. Böyle maratonlarda eğer sen prensipli bir teknik direktörsen ki öylesin, böyle oynadığın zaman alışılmış bir oyun ezberin yok."

'SAYGI DUYDUĞUMUZ BİR TEKNİK DİREKTÖRDEN...'

"Oyunun sonunda esas şeyine dönerken de 1-1'i korumak için yapıyorsun. Burada planlamasına saygı duyduğumuz bir teknik direktörden duyguları karmaşık bir teknik direktör figürüne dönüşüyorsun ve ideal 11'inin dışına çıkıyorsun. Alışkanlığın olmadığı için ilk yarıdaki istatistikler ortaya çıkıyor. Maçın kırılma anı En Nesyri'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon."

'HER ŞEYİ YAPARIM AMA...'

"Fenerbahçe'nin orta sahası bu olamaz. Bu orta saha duruşu şampiyon yapmaz takımı. Bu orta saha duruşunu çevirdim, Alvarez ve İsmail'in önüne Asensio'yu koydum. Asensio benim yerim orası diyor. Her şeyi yaparım, Asensio ve Talisca'yı sırtı dönük oynatmam."