Fenerbahçe efsanesinden Fenerbahçe hocasına övgü

Fenerbahçe ile 2017 yılında EuroLeague kazanan ve kariyerine ülkesinin takımlarından Partizan’da devam eden Zeljko Obradovic, Euroleague Koçlar Kongresi için gittiği Atina’da Yunan basınına açıklamalarda bulundu.

Obradovic, Jasikevicius’un “Küçük bir Zeljko Obradovic” olarak görülüp görülmeyeceği sorusuna net bir yanıt verdi.

Sırp başantrenör, “Hayır. O Sarunas Jasikevicius. Sıra dışı bir koç. Sadece bu yıl bir kupa kazandığı için değil, bunu daha önce de defalarca söyledim. Sahada rakip olduğumuzda nasıl hazırlandığını ve takımlarını nasıl yönettiğini biliyorum. O gerçek bir dahi. Buna gerçekten inanıyorum ve bence o da bunun farkında. Oyun bilgisi ve liderliğiyle Avrupa’da iz bırakacak” diye konuştu.