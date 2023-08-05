Fenerbahçe Ekambi için son kez masada

Yeni sezon için yapılan transferlerin yanına Ekambi'yi de eklemek isteyen Fenerbahçe, Lyon ile son kez masaya oturacak.

Fenerbahçe Ekambi için son kez masada

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak.

Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumunun netlik kazanacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu bugün son bir kez görüşme gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Bugün yapılacak son görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferi netlik kazanacak.

Öne Çıkanlar
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
İltica ne demek? İltica etmek ne anlama geliyor?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın bugün ne kadar? 5 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te son eleme adayı kim olacak? MasterChef All Star 48 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
Çinlilerin değiştirdiği Ergenekon destanı ve bozkurt
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
THY personel alımı başvuru şartları neler? THY kabin memur alımı ne zaman?
Son Haberler
Galatasaray'dan depremzedelere 100 konut Spor
Galatasaray'dan depremzedelere 100 konut
Karadeniz'in şakası olmaz. Akıntıya kapılan vatandaş 7 buçuk saat yaşam mücadelesi verdi Güncel
Karadeniz'in şakası olmaz. Akıntıya kapılan vatandaş 7 buçuk saat yaşam mücadelesi verdi
Antalyaspor'un yeni transferi Bundesliga'dan Spor
Antalyaspor'un yeni transferi Bundesliga'dan
Ensar Vakfı'nın çocuk istismarcısı ile fotoğrafı bulunan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı Güncel
Ensar Vakfı'nın çocuk istismarcısı ile fotoğrafı bulunan Asım Sultanoğlu, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü olarak atandı
Rizespor'a Özbek stoper Spor
Rizespor'a Özbek stoper
Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi. Çöl sıcaklarının biteceği tarihi açıkladı Güncel
Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi. Çöl sıcaklarının biteceği tarihi açıkladı