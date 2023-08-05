Fenerbahçe Ekambi için son kez masada

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi ile bugün son kez masaya oturacak.

Görüşmenin ardından Kamerunlu futbolcunun transfer durumunun netlik kazanacak.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İddialı bir kadro kurmak isteyen sarı-lacivertli kulüp ve oyuncu bugün son bir kez görüşme gerçekleştirecek.

Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki futbolcunun transferi için Lyon'la 2 milyon euro karşılığında anlaşma sağlamıştı.

Bugün yapılacak son görüşmenin ardından Ekambi'nin Fenerbahçe'ye transferi netlik kazanacak.