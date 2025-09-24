Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi

Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki en değerli 10 takım arasında yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.

Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.

Maçlar öncesinde futbol veri sitesi Transfermarkt, takımların piyasa değerini paylaştı.

Fenerbahçe 298 milyon Euro kadro değeriyle, turnuvadaki en değerli altıncı takım oldu.

Avrupa Ligi'nin en değerli 15 takımı şu şekilde sıralandı:

  1. Nottingham Forest: 566 milyon Euro
  2. Aston Villa: 547 milyon Euro
  3. Roma: 389.68 milyon Euro
  4. Porto: 365.35 milyon Euro
  5. Stuttgart: 312.63 milyon Euro
  6. Fenerbahçe: 298.13 milyon Euro
  7. Bologna: 265.95 milyon Euro
  8. Feyenoord: 210.70 milyon Euro
  9. Real Betis: 206 milyon Euro
  10. Lille: 194.80 milyon Euro
  11. Nice: 175.60 milyon Euro
  12. Olympique Lyon: 161.65 milyon Euro
  13. Freiburg: 150.70 milyon Euro
  14. Celtic: 137.10 milyon Euro
  15. KRC Genk: 135.50 milyon Euro

