Fenerbahçe en değerli takımlar arasına girdi

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması bu akşam oynanacak maçlarla başlıyor.
Temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımına konuk olacak. Saat 22.00'de başlayacak mücadele TRT 1'den yayınlanacak.
Maçlar öncesinde futbol veri sitesi Transfermarkt, takımların piyasa değerini paylaştı.
Fenerbahçe 298 milyon Euro kadro değeriyle, turnuvadaki en değerli altıncı takım oldu.
Avrupa Ligi'nin en değerli 15 takımı şu şekilde sıralandı:
- Nottingham Forest: 566 milyon Euro
- Aston Villa: 547 milyon Euro
- Roma: 389.68 milyon Euro
- Porto: 365.35 milyon Euro
- Stuttgart: 312.63 milyon Euro
- Fenerbahçe: 298.13 milyon Euro
- Bologna: 265.95 milyon Euro
- Feyenoord: 210.70 milyon Euro
- Real Betis: 206 milyon Euro
- Lille: 194.80 milyon Euro
- Nice: 175.60 milyon Euro
- Olympique Lyon: 161.65 milyon Euro
- Freiburg: 150.70 milyon Euro
- Celtic: 137.10 milyon Euro
- KRC Genk: 135.50 milyon Euro