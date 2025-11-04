Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinin ardından Fas Kraliyet Futbol Federasyonu'na milli takım teknik direktörü Walid Regragui'yi bilgilendirmek adına En Nesyri ile ilgili sakatlık raporu gönderdiği ortaya çıktı.

FAS BASINI SAKATLIK RAPORUNA ULAŞTI

Fas basınından Le Matin Sport’un aktardığı bilgilere göre; En-Nesyri'nin uyluk bölgesinde hafif bir kas zorlanması tespit edildi. Sakatlığın önemli bir risk taşımadığı, oyuncunun yalnızca birkaç gün dinlenmesinin yeterli olacağı ifade edildi.

HAZIRLIK MAÇLARINDA GÖREV ALABİLECEK

Fas Teknik Direktörü Regragui, Mozambik ve Uganda ile oynayacağı hazırlık maçlarında En-Nesyri’ye görev vermeyi planlıyor.