Fenerbahçe, En Nesyri için rekor bedel belirledi. Türk futbolu böylesini görmedi

Fenerbahçe’nin sezon başında 19,5 milyon euro bedelle transfer ettiği En Nesyri’ye talip çıktığı yönündeki haberler gündemdeki yerini koruyor. Faslı golcüye Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr’ın talip olduğu ve 35 milyon euroluk teklif verdiği belirtiliyor. Çıkan haberlere göre Fenerbahçe yönetimi dev teklifi reddetti. Teknik Direktör Moruinho’nun devre arasında En Nesyri gibi bir golcüyü bulamayacaklarını düşündüğü için teklifin reddedildiği öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre sarı lacivertli yönetim, kabul edeceği bonservisi belirledi. Yönetimin, Suudi Arabistan’dan gelecek 40 milyon euroluk bir teklifi değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

En-Nesyri'yi ilk etapta satmayı planlamayan sarı-lacivertli yönetim, Faslı golcüye gelen tekliflerin durumuna bakarak kararını verecek. En-Nesyri, 40 milyon euro bandından bir rakama satılması durumunda Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olacak.

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24 maça çıktı. 27 yaşındaki santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.