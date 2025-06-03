Fenerbahçe Ergin Ataman için geri adım attı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, Tivibu Spor'da Ergin Ataman konusunda açıklamalar yaptı.

"SÖZ KONUSU VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR"

Komsuoğlu "Bizim neye tepki verdiğimizi biliyorsunuz. Milli takımın hocasının oyunun içine bu kadar girmemesi gerekiyor. Buna tepkimizi de verdik. Ama bir de gerçek var. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Biz ülkemizin iddialı olarak yarışacağı bir turnuvada, Fenerbahçe olarak üstümüze ne düşüyorsa yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.