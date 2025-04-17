Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a başsağlığı mesajı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a başsağlığı mesajı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal’ın vefatını üzerine Fenerbahçe başsağlığı mesajı yayınladı.

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal ailesinden gelen acı haberlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Yanal bu kez babası Ural Yanal'ın acısını yaşadı. Fenerbahçe Yanal için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal’ın kıymetli babası Ural Yanal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Ural Yanal’ın cenazesi yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.

Merhum Ural Yanal’a Allah’tan rahmet; Ersun Yanal başta olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.

Son Haberler
HÜRJET rekor kırdı!
HÜRJET rekor kırdı!
Çalışma arkadaşınız yapay zeka olabilir
Çalışma arkadaşınız yapay zeka olabilir
Marmaris’te kaçak kazı operasyonu! 5 tutuklama
Marmaris’te kaçak kazı operasyonu! 5 tutuklama
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı
Kötü koku yayılıyordu! Evden tam 10 ton çöp çıktı
Bursaspor'da kombine satışı 23 bini geçti
Bursaspor'da kombine satışı 23 bini geçti