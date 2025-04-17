Fenerbahçe'den Ersun Yanal'a başsağlığı mesajı

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal ailesinden gelen acı haberlerle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden Yanal bu kez babası Ural Yanal'ın acısını yaşadı. Fenerbahçe Yanal için bir başsağlığı mesajı yayınladı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal’ın kıymetli babası Ural Yanal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Merhum Ural Yanal’ın cenazesi yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir.



Merhum Ural Yanal’a Allah’tan rahmet; Ersun Yanal başta olmak üzere tüm ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.