Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe erteleme istemedi, Kocaelispor maçının tarihi belli oldu

Süper Lig'de 3. ve 4. hafta maçlarının günleri ve saatleri açıklandı. Erteleme başvurusunda bulunmayan Fenerbahçe iki Benfica maçı arasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 3. ve 4. hafta programları açıklandı. Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir'in Avrupa'da oynayacakları Play-Off maçları nedeniyle 3. Hafta maçları ertelendi. TFF'ye yazılı başvuruda bulunmayan Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı ise ertelenmedi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. ve 4. haftanın maç programı şu şekilde:

3. HAFTA:

22 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş: Ertelendi

Samsunspor-Kasımpaşa: Ertelendi

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir: Ertelendi

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

4. HAFTA:

29 Ağustos 2025 Cuma:

21.30 Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor (Gürsel Aksel)

30 Ağustos Cumartesi:

19.00 Kocaelispor-Kayserispor (Kocaeli)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Hesap.com Antalyaspor-Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

21.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (RAMS Park)

31 Ağustos Pazar:

19.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 RAMS Başakşehir-ikas Eyüpspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Trabzonspor-Samsunspor (Papara Park)

21.30 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş (Alanya Oba)

