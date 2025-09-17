Fenerbahçe erteleme maçında Alanyaspor’u ağırlıyor

Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzonspor’u yenerek moral toplayan Fenerbahçe, erteleme maçında evinde Alanyaspor’u ağırlıyor.

Sarı Lacivertliler, Akdeniz temsilcisi karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

FENERBAHÇE-ALANYASPOR İLK 11’LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Brown, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Fred, Oğuz, Szymanski, Talisca, En-Nesryi

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Yusuf, İbrahim, Hwang Ui-Jo, Ogundu.

FENERBAHÇE'DE SEMEDO GERİ DÖNDÜ

Benfica ile oynanan Şampiyonlar Ligi rövanş maçında sakatlanan Nelson Semedo formasına kavuştu. Portekizli yıldız maça ilk 11'de başlarken transferleri 1. hafta sonrası gerçekleşen Ederson, Marco Asensio, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu statü gereği görev alamıyor. Fenerbahçe'de ayrıca Mert Hakan Yandaş, Jhon Duran, Edson Alvarez ve Yiğit Efe Demir de sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

FENERBAHÇE 0-1 ALANYASPOR CANLI ANLATIM

1' Hakem Cihan Aydın'ın ilk düdüğüyle maça Fenerbahçe başladı.

6' En-Nesyri penaltı bekledi! En-Nesyri ceza sahası içerisinde girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Fenerbahçe penaltı bekledi. Ancak Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

12' Talisca ofsayta takıldı! Talisca defans arkasına sızdı, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi. Ancak ağlara giden top, ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

16' İlk tehlikeli atak: Oğuz Aydın tehlikeli ortasında kaleci Ertuğrul topu kontrol etmekte zorlandı. Devam eden atakta Talisca'nın şutun Ertuğrul topu köşeden çelmeyi başardı.

18' GOL! Alanyaspor, hızlı atakta savunma arkasına koşan İbrahim Kaya ile golü buldu.

30' Alanyaspor defansı gole izin vermedi: Talisca'nın kale önüne çevirdiği topta En-Nesyri'den önce araya giren Ümit Akdağ son anda topa müdahalede bulunarak mutlak golü önledi.

33' Fenerbahçe gole yaklaştı: Oğuz Aydın'ın pasında dar açıda kaleciyle karşı karşıya kalan En-Nesyri şutunda Ertuğrul'u geçemedi.

37' Brown gol aradı: Szymanski'nin ortaladığı topa arka direkte Archie Brown istediği gibi bir kafa vuruşu yapamadı.

41' Alanyaspor'dan tehlikeli atak: Alanyaspor ilk gole benzer bir şekile hücuma hızlı çıktı. Topla buluşan ilk golün sahibi İbrahim Kaya ceza sahası içerisine girip ayağının dışıyla uzak köşeye vurdu ama top direğin yanından dışarı çıktı.

43' Kadıköy'de yürekler ağza geldi: Tek başına atağı sürükleyen Maestro, ceza sahası önünden çektiği sert şutta çerçeveyi tutturamadı.

İlk Yarı Sonucu: Fenerbahçe 0-1 Alanyaspor