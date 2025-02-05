Fenerbahçe - Erzurumspor FK 0 - 0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor.
Maçın 7.dakikasında Fenerbahçe Erzurumsporlu oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı itirazı etti. Ancak hakem devam dedi
Maçın 15.dakikasında İsmail Yüksek kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Top auta çıkarken ofsayt bayrağı kaldırıldı.
Maçın 22.dakikasında Cengiz Ünder'in düşürülmesi ile penaltı itirazı yapıldı hakem Adnan Deniz Kayatepe devam dedi.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba.