Fenerbahçe - Erzurumspor FK 1 - 0

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor.
MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
Maçın 7.dakikasında Fenerbahçe Erzurumsporlu oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle penaltı itirazı etti. Ancak hakem devam dedi
Maçın 15.dakikasında İsmail Yüksek kaleciyle karşı karşıya kalarak şutunu çekti. Top auta çıkarken ofsayt bayrağı kaldırıldı.
Maçın 22.dakikasında Cengiz Ünder'in düşürülmesi ile penaltı itirazı yapıldı hakem Adnan Deniz Kayatepe devam dedi.
Maçın 33.dakikasında Mert Hakan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca durumu 1-0 yaptı.
Maçın 41.dakikasında Djiku'nun kafa vuruşunda top direkten döndü.
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe: Ertuğrul, Djiku, Çağlar, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk
Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa, Yakup, Salih, Azubuike, Sefa, Giorbelidze, Teklic, Koray, Mamba.