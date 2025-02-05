Fenerbahçe - Erzurumspor FK 3 - 0

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe - Erzurumspor FK 3 - 0

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geliyor. 33.dakikada Talisca durumu 1-0 yaptı. 50.dakikada Cenk Tosun penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 78.dakikada Mert Hakan 3.golü attı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk ediyor. 20.30'da başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçta hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalıyor.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın uzun pasında topla buluşan Talisca’nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakikada Cenk Tosun’un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder’in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı.

33. dakikada kaleci Ertuğrul oyunu hızlı başlatarak topu eliyle sağ taraftaki Mert Hakan’a gönderdi. Mert Hakan da savunma arkasına sarkan Talisca’ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca’nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın ortasına ön direkte iyi yükselen Djiku’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skriniar’ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

50.dakikada Cenk Tosun yerde kaldı hakem penaltı noktasını gösterdi. Cenk Tosun penaltıyı kullandı ve durumu 2-0 yaptı.

67. dakikada Levent rakipten seken topta müsait pozisyonda topu auta attı.

73.dakikada Yusuf Ayçiçek oyundan sakatlanarak çıktı. Daha önce Djiku ve Diego Costa sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

78.dakikada Mert Hakan Yandaş kalecinin uzanamayacağı köşeye şık bir gol attı. 3-0

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