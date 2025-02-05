Fenerbahçe Erzurumspor'u 5 golle geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe sahasında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. 33.dakikada Talisca durumu 1-0 yaptı. 50.dakikada Cenk Tosun penaltıdan skoru 2-0'a getirdi. 78.dakikada Mert Hakan ve 81.dakikada En-Nesyri durumu 4-0 yaptı. 89. dakikada En-Nesyri skoru 5-0'a getiren golü attı.

Bu skorla Fenerbahçe 6 puan ile birinci sıraya yükselirken, Erzurumspor 0 puan ile son sırada yer aldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

19. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın uzun pasında topla buluşan Talisca’nın ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı çeldi.

22. dakikada Cenk Tosun’un savunma arkasına attığı derin pasa hareketlenen Cengiz Ünder’in ceza sahası sağ çaprazından uzak direğe şutunda top auta çıktı.

33. dakikada kaleci Ertuğrul oyunu hızlı başlatarak topu eliyle sağ taraftaki Mert Hakan’a gönderdi. Mert Hakan da savunma arkasına sarkan Talisca’ya pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca’nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

41. dakikada sağ taraftan Mert Hakan’ın ortasına ön direkte iyi yükselen Djiku’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Skriniar’ın şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

49. dakikada aldığı topla sağ taraftan ceza sahasına giren Cenk Tosun’un Yakup’un müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Adnan Deniz Kayatepe beyaz noktayı gösterdi.

50. dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun, yerden sol tarafa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0

78. dakikada Erzurumspor savunmasının çıkarken kaptırdığı topu alan Oğuz Aydın pasını Mert Hakan’a aktardı. Mert Hakan’ın ceza yayının gerisinden çektiği şutta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0

81. dakikada Oğuz Aydın’ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan En-Nesyri, kaleciyi de çalımlayıp meşin yuvarlağı boş ağlara yuvarladı. 4-0

89. dakikada sağ taraftan İsmail'in arka direğe ortasında Oğuz kafayla pasını kale önündeki En-Nesyri'ye aktardı. En-Nesyri yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 5-0