Fenerbahçe eski Galatasaraylı oyuncuyu kadrosuna kattı

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bir dönem Galatasaray forması da giyen milli voleybolcu Burutay Subaşı'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında millî voleybolcu Burutay Subaşı’nı kadrosuna kattı.



2005-2006 SGK Ankara ile profesyonel kariyerine başlayan Burutay; Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.



2022-2023 Türkiye Kupası’nda ‘En iyi servis atan oyuncu’ ve ‘En skorer oyuncu’ ödüllerini alan Burutay, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Türkiye Süper Kupası’nın MVP’si seçilmiştir.



Burutay Subaşı’na ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."