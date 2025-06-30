Fenerbahçe eski Galatasaraylı oyuncuyu kadrosuna kattı

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Fenerbahçe eski Galatasaraylı oyuncuyu kadrosuna kattı

Arkas'ta forma giyen 34 yaşındaki milli voleybolcu Burutay Subaşı, Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bir dönem Galatasaray forması da giyen milli voleybolcu Burutay Subaşı'yı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımız, yeni sezon planlaması kapsamında millî voleybolcu Burutay Subaşı’nı kadrosuna kattı.

2005-2006 SGK Ankara ile profesyonel kariyerine başlayan Burutay; Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ve Arkas Spor formalarını terletti.

2022-2023 Türkiye Kupası’nda ‘En iyi servis atan oyuncu’ ve ‘En skorer oyuncu’ ödüllerini alan Burutay, 2018-2019 ve 2019-2020 yıllarında Türkiye Süper Kupası’nın MVP’si seçilmiştir.

Burutay Subaşı’na ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz."

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