Fenerbahçe eski Galatasaraylı yıldızla imzaladı!

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Fenerbahçe eski Galatasaraylı yıldızla imzaladı!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Elena Santos'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezon kadro planlaması çerçevesinde 17 futbolcuyla sözleşme uzatan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Galatasararay'ın eski yıldızı Elena Santos'u da kadrosuna kattı.

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Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende, 28 yaşındaki Amerikalı kanat oyuncusu 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza ‘Kulübümüze Hoş Geldin’ diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Son olarak Beylerbeyi SK'da forma giyen Elena Gracinda Santos, 2022 yılında Galatasaray'da oynuyordu.

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